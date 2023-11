Atp Finals, Sinner: "Vittoria che vuol dire tanto. La schiena? Tutto ok"

ATP

Dopo la vittoria contro Rune alle Atp Finals, Jannik Sinner è felice e soddisfatto. "Questa vittoria per me vuol dire tanto - ha spiegato alla fine del match -. Oggi era una partita molto difficile, non avevo mai vinto contro di lui". "Sono partito molto bene poi lui ha servito meglio. Sono ripartito nel terzo set come avevo fatto con Nole. Ringrazio i tifosi, mi hanno aiutato tantissimo - ha aggiunto -. Forse oggi ero un po' più nervoso, agitato, anche quando non sono riuscito a breakarlo". "La schiena? Tutto ok, sto bene - ha continuato -. Adesso vediamo come va sabato".

"Questa partita per me vuol dire tanto, tornare in campo dopo un ottimo match con tante emozioni positive", ha proseguito Sinner tornado poi a parlare del problema alla schiena che ha riportato alla fine del secondo set. "La schiena? Sto bene. Ho sentito una piccola botta, niente di che. Nel terzo non ho sentito niente. Non ero preoccupato. Forse era solo la tensione - ha spiegato -. Siamo come delle macchine di Formula 1, ma conosco sempre meglio il mio corpo ed ero tranquillo".

"A benzina sono messo bene. Ho giocato meno, riesco a dormire di più. Domani ho un giorno di riposo. Poi vedremo come andrà - ha conbcluso Jannik -. La cosa importante è che sono in semifinale. Il pubblico mi dà tanta energia e non vedo l'ora di andare in campo sabato".