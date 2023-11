Tennis, Atp Finals: Sinner fa tre su tre e vince il Gruppo Verde

TENNIS

L'altoatesino batte 6-2, 5-7, 6-4 Rune e chiude al primo posto: eliminato il danese, qualificato Djokovic

Tennis, Sinner contro Rune: la sfida alle Atp Finals



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner fa tre su tre alle Atp Finals e batte anche Holger Rune, chiudendo al primo posto il suo girone: al Pala Alpitour, l'altoatesino si impone 6-2, 5-7, 6-4 dopo 2 ore e 32 minuti di gioco. Adesso, il 22enne di Sesto Pusteria attende di conoscere il suo avversario in semifinale: sarà il secondo del Gruppo Rosso (si decide venerdì tra Alcaraz, Medvedev e Zverev). Questo risultato provoca non solo l'eliminazione del danese, ma anche la qualificazione di Novak Djokovic. Sinner tornerà in campo sabato.

E sono tre: Jannik Sinner vince anche l'ultimo match dei gironi delle Atp Finals battendo 6-2, 5-7, 6-4 il danese Holger Rune, chiudendo al primo posto il Gruppo Verde. L'altoatesino, ancora sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria su Djokovic e già certo della semifinale proprio grazie al successo solo in tre set del serbo su Hurkacz, parte forte e vola subito sul 4-0, ipotecando con il punteggio di 6-2 un parziale lampo (32 minuti).

Nel secondo set, l'italiano e il danese hanno a disposizione una palla break ciascuno tra il quarto e il quinto game, ma entrambe vengono annullate. Poi, qualche problema fisico sembra condizionare Sinner, che nella seconda parte cala: Rune ne approfitta e si guadagna tre palle break, riuscendo a concretizzare la terza che gli vale il 7-5. Tutto da rifare, dunque, per il 22enne di Sesto Pusteria.

Si va così al terzo e decisivo set e lo scandinavo concede tre palle break, senza però cedere il servizio. Lo stesso deve fare Sinner sul 4-4, quando rischia di soccombere, ma è proprio nel nono game che l'azzurro lancia l'assalto decisivo: subito 40-0 e, alla terza palla break, si porta in vantaggio. Al momento di servire per il match, l'altoatesino non sbaglia e chiude sul 6-2, 5-7, 6-4 dopo due ore e 32 minuti di gioco. Un successo che permette all'acclamatissimo padrone di casa di vincere il Gruppo Verde: sabato sfiderà il secondo del Gruppo Rosso. Questo ko risulta invece fatale per Rune, che saluta le Atp Finals: l'altro qualificato dal raggruppamento è Novak Djokovic, che dovrà sicuramente ringraziare anche Sinner per questo passaggio del turno.



SET SINNER 2 6 5 6 RUNE 1 2 7 4

LA CRONACA DEL MATCH

TERZO SET

6-4 - Conquistato il break, Jannik resta concentrato, spinge appena Rune accorcia e vince il match con personalità in 2 ore e 33'. GRANDE VITTORIA DI SINNER! L'azzurro batte per le prima volta in carriera Rune e vince il Gruppo Verde. In semifinale incontrerà il secondo del Gruppo Rosso.

5-4 - Sinner risponde con cattiveria, ringrazia il net e conquista tre palle break. La prima la spedisce in mezzo alla rete, la seconda la annulla Rune con una prima di servizio, la terza invece va a bersaglio e l'azzurro passa in vantaggio con una grande volée.

4-4 - Il match scorre veloce. Sinner fatica con la prima di servizio, soffre i cambi di ritmo e la potenza del dritto di Rune, ma resta concentrato e riporta il risultato in equilibrio.

3-4 - Game veloce anche per Rune, che serve bene e nonostante una gran risposta di Sinner porta a casa il punto.

3-3 - Attento e preciso al servizio, Jannik riporta tutto in parità tenendo il game a zero.

2-3 - Sinner spinge, punta le righe e mostra il pugnetto, Rune invece piazza un doppio fallo, tre ace, annulla una palla break e si riporta avanti nel punteggio aggrappandosi al servizio.

2-2 - Si lotta su ogni palla e Jannik tiene il passo aumentando i giri dello scambio e chiudendo il game con un ace.

1-2 - Più sciolto nei movimenti, Sinner combatte, torna a spingere e mette in difficoltà Rune. Il danese protesta con il giudice di sedia per una mancata chiamata su un suo servizio, battibecca col pubblico, annulla due palle break e dopo 18 punti tiene il servizio con un ace.

1-1 - Sul servizio e sul lato del dritto Jannik non ha problemi, scambia bene e tiene il servizio ai vantaggi.

0-1 - Con Sinner alle prese con i guaio alla schiena, Rune spinge e chiude il game con due ace consecutivi.



SECONDO SET

5-7 - In difficoltà con la schiena, Jannik fatica a tenere lo scambio col rovescio e incassa il break che regala il secondo set a Rune. Nel secondo parziale il danese alza il livello del suo tennis, accelera e complice il problema fisico di Sinner riesce a conquistare il secondo set con un break al 12 game.

5-6 - Rune prova ad approfittare delle condizioni non perfette di Sinner insistendo sulle palle corte. Fino al 40 pari Jannik resiste, poi Holger accelera a conquista il punto con una grande stop-volley.

5-5 - Ancora un po' acciaccato, Jannik conquista il game a zero con due grandi punti a rete, un ace e un servizio vincente.

4-5 - Più in partita, Rune serve bene e attacca. Sinner invece fatica a tenere lo scambio, incassa il 5-4 e lamenta un dolore alla schiena.

4-4 - Sinner difende il servizio con personalità chiudendo il game con un ace.

3-4 - Si alza il livello del tennis e la qualità degli scambi. Rune spinge e viene a rete, Sinner prova a difendersi, ma non riesce a strappare il servizio al danese. Alla ripresa del gioco Jannik si ferma per l'intervento dei sanitari in tribuna per soccorrere uno spettatore.

3-3 - Turno di servizio perfetto per Sinner che si aggiudica il game a zero.

2-3 - Tornato sui suoi standard, Rune serve forte e mette i piedi dentro al campo. Sinner però non molla, tiene botta, ma il danese porta a casa il punto.

2-2 - In spinta, Holger inizia il game aggredendo subito in risposta e tenendo alto il ritmo dello scambio da dietro. Sinner prova a difendersi, ma il danese spinge, sbaglia poco e si procura una palla break. Jannik la annulla col servizio, poi costringe Rune all'errore e si porta sul 2-2.

2-1 - A caccia di soluzioni diverse, Rune prova a sorprendere Sinner abbassando i giri del servizio, variando il gioco con qualche palla corta e cercando la rete con più continuità e lucidità. Jannik replica con un paio di risposte super, ma non riesce a strappare il servizio al danese.

1-1 - Attento, concentrato e reattivo, Jannik tiene bene il centro del campo e costringe Rune a muoversi e inventarsi qualcosa. Tattica che premia la solidità del palleggio di Sinner da dietro e pareggia subito i conti.

0-1 - Come nel primo set è Rune a servire per primo. L'atteggiamento del danese però è leggermente diverso dall'avvio del primo set e la partenza è più morbida per il numero 8 del ranking che si porta sull'1-0 aggrappandosi soprattutto al servizio.



PRIMO SET

6-2 - Sinner resta concentrato, non si fa distrarre dai modi e dalle risposte all-in di Rune e porta a casa il primo set tenendo lo scambio da fondo e mettendo a segno anche un ace di seconda. Primo parziale dominato dall'azzurro, che inizia alla grande, attacca il danese dalla parte del dritto e archivia la pratica in scioltezza in 33 minuti giocando con precisione e sicurezza in tutte le situazioni. Parziale di 29 punti a 17 a favore dell'altoatesino.

5-2 - Game rapido e con pochi scambi. Irritato dal punteggio, Rune tiene un atteggiamento un po' arrogante in campo, ma riesce comunque a portare a casa un altro game.

5-1 - Ordinato e preciso dal fondo, Jannik comanda lo scambio e tiene alto il ritmo costringendo Rune a improvvisare e a rincorrere.

4-1 - In tilt, Rune si aggrappa al servizio, tira tutto e nonostante due doppi falli riesce a incassare il primo game del match.

4-0 - Avanti di due break, Sinner serve bene e palleggia con sicurezza e profondità, costringendo Rune ad andare sul 4-0.

3-0 - Aggressivo, Rune spinge col servizio e prova ad accorciare i tempi dello scambio. In pressione, il danese attacca soprattutto col dritto, ma va fuorigiri o cerca la rete con troppa fretta e Sinner non fa sconti, piazzando il secondo break. Un inizio da incubo per il danese con un Jannik quasi perfetto.

2-0 - Archiviato il break in apertura, Jannik macina gioco e consolida subito il vantaggio tenendo il servizio senza problemi a zero.

1-0 - In avvio è Rune a prendere l'iniziativa e a essere più aggressivo dal fondo. Solido in risposta e reattivo e potente nello scambio, Sinner però regge bene l'urto, tiene alto il ritmo e piazza subito il break con un bel passante di dritto.



0-0 - Tutto pronto in campo. Primi scambi di riscaldamento. A breve l'inizio del match. Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. Il primo a servire dunque sarà Rune.



Jannik Sinner e Holger Rune sono pronti a scendere in campo al Pala Alpitour di Torino. Neo allievo di Boris Becker, il danese ha vinto entrambi i precedenti con l'azzurro a Sofia nel 2022 e a Montecarlo nel 2023 e finora è l'unico giocatore nell'attuale top ten ancora imbattuto con l'altoatesino.