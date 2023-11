Atp Finals, Sinner per la storia: oggi la finale con Djokovic

TENNIS

A Torino si assegna il titolo di "maestro" con l'altoatesino pronto a completare un'impresa leggendaria

La finale dei sogni che tutta l'Italia, del tennis e non solo, aspettava. Oggi alle 18 il Pala Alpitour di Torino assegnerà il titolo delle Atp Finals e a contenderlo ci saranno il numero uo del mondo, Novak Djokovic, ma soprattutto l'idolo locale Jannik Sinner. L'altoatesino arriva all'atto finale di quello che una volta era il "Masters" da imbattuto e dopo aver steso proprio il serbo nella seconda partita del loro girone. Sulla carta l'altoatesino sembrerebbe favorito, ma il "Nole" visto contro Alcaraz fa paura e anche le agenzie di scommesse lo danno in vantaggio.

Quello che è certo è che sarà una grande sfida, probabilmente decisa da pochissimi punti. Sinner sta vivendo un settimana da sogno in cui gli riesce praticamente tutto. Djokovic ha faticato ad ingranare, ma lui è un giocatore che difficilmente sbaglia a un passo dal traguardo. Da una parte c'è un 24 volte vincitore di un titolo del Grande Slam, dall'altra un 22enne che non ha ancora alzato un trofeo dei Top 4 tornei del mondo.

Ma un fattore chiave potrebbe rivelarsi il pubblico italiano, che ha trascinato il rosso di San Candido, facendo spesso innervosire anche i suoi avversari. Djokovic compreso. Insomma, sarà una partita indimenticabile, che potrebbe riscrivere la storia dello sport italiano.