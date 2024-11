Atp Finals, Gaudenzi: "Torino promossa a pieni voti, un sogno battere il calcio in tv"

Il discorso si è poi spostato sulla rivalità televisiva col calcio: "Sono il primo fan del tennis, sono sempre stato un po' invidioso del calcio che ci ha sovrastato, ma adesso Sinnter sta tirando su il tennis. Se stasera il tennis batte il calcio in termini di audience io sono la persona più contenta del mondo. Sarebbe la prima volta, credo. Sarebbe stupendo, un sogno. Sono cresciuto nell'epoca in cui quando aprivi i giornali dovevi andare alla 38esima pagina per trovare un trafiletto sul tennis e io mi arrabbiavo. Ovviamente non avevamo Jannik all'epoca. Stiamo crescendo, quest'anno abbiamo fatto un record di audience sia televisivo sia di biglietteria, gli Slam hanno numeri da record, però dobbiamo sempre ambire ad andare meglio".