Atp Finals: Djokovic vola in semifinale, Zverev ko

ATP FINALS

Novak Djokovic batte Alexander Zverev e vola in semifinale alle Atp Finals. A Londra, il numero uno al mondo vince 6-3 7-6(4) e si aggiudica lo spareggio con il tedesco nel gruppo “Tokyo 1970”, guadagnandosi la sfida a Dominic Thiem. Ottima prestazione del serbo, apparso decisamente più preciso e concentrato rispetto al match perso contro Medvedev e capace di sfruttare un avvio difficoltoso da parte di Zverev, che chiude così il suo 2020.

Novak Djokovic si riscatta dopo la brutta sconfitta contro Daniil Medvedev e sfodera una prestazione da numero uno al mondo. Con Zverev va in scena una sfida completamente diversa rispetto a quella visto contro il russo: il serbo ottiene subito tre palle break e strappa il servizio, complice anche un doppio fallo del tedesco, volando sul 3-0. Nole è poi bravo ad annullare due palle break nel settimo game e salire sul 5-2. Zverev tiene il servizio, ma non riesce a recuperare il break di svantaggio e, in 33 minuti, Djokovic si aggiudica il primo set chiudendo sul 6-3.

Nel secondo parziale, il tedesco alza i giri del motore e mette in difficoltà Nole, che però mantiene il servizio annullando una palla break al tedesco, che a sua volta risale da 15-40 ed evita il 3-2 al serbo. Sia Djokovic che Zverev mantengono il turno in battuta nei successivi game: si va così, per la prima volta nei precedenti tra il numero uno e il numero sette al mondo, al tie-break. Decisivi i tre punti di fila conquistati dal serbo, che passa dal 2-3 al 5-3 e, al momento di servire per il match, non sbaglia e chiude sul 7-6(4), volando in semifinale. Adesso, Djokovic si giocherà l'accesso alla finale contro Dominic Thiem, già affrontato (e battuto in cinque set) nell'atto conclusivo degli Australian Open dello scorso 2 febbraio. Finisce invece il 2020 di Zverev, caratterizzato da due titoli conquistati a Colonia e dalla sua prima finale in uno Slam (US Open).