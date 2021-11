Atp Finals, Berrettini: "Ho grandi aspettative, il pubblico è con me"

TENNIS

Il tennista romano: "Dobbiamo abituarci ad essere qui"

Sorteggiato nel girone di ferro con Medvedev, Zverev e Hurkacz, Matteo Berrettini sogna in grande in vista delle Atp Finals, che partiranno domenica a Torino. "Arrivare a Londra è stata una festa, qui ho grandi aspettative: sarà un Berrettini diverso, che potrà anche contare sull'apporto del pubblico - le parole del tennista romano in conferenza - Dobbiamo abituarci ad essere qui. E' tutto organizzato alla grande, la città è bella e si sta bene". Getty Images

Il fuoriclasse azzurro, che farà il suo esordio domenica contro Zverev, ha definito con un aggettivo i rivali del gruppo rosso. "Zverev è solido, Hurkacz imprevedibile, Medvedev gommoso". Il russo ha annunciato che sarà al via degli Australian Open: "Andrò all'Australian Open, ma non voglio parlare delle mie questioni mediche. Il regolamento è chiaro, chi ci va è perché è vaccinato contro il Covid".

ZVEREV: "TIFO SARA' PER BERRETTINI, E' UNA STAR"

"Il pubblico tiferà per Berrettini: qui a Torino è una star, piace a tutti e vorranno che vinca". Così Alexander Zverev, uno dei migliori otto al mondo che prende parte alle Atp Finals al via domenica al Pala Alpitour di Torino. "Medvedev ha vinto l'Us Open, io ho trionfato alle Olimpiadi - aggiunge in conferenza stampa il tedesco, numero tre nel ranking - e Djokovic meriterebbe di essere ancora il primo al mondo, ma poi ci siamo io, Medvedev, Tsitsipas e Rublev".

HURKACZ: "ATMOSFERA TOP CON TIFO ITALIANO"

"E' bellissimo essere alle Finali Atp con i migliori otto al mondo, anche l'atmosfera e' top grazie al grande calore dei tifosi italiani". In conferenza stampa, Hubert Hurkacz racconta le emozioni vissute nei primi giorni a Torino. Il polacco è stato l'ultimo a qualificarsi per il torneo del Pala Alpitour, superando nel testa a testa per l'ottavo posto l'italiano Jannik Sinner. "A Parigi ho preferito ritirarmi a causa delle mie condizioni fisiche: mi sono allenato con un po' di dolore negli ultimi giorni, ma ora sto già meglio e farò di tutto per recuperare". Stefanos Tsitsipas aggiorna così sulle sue condizioni fisiche. Il greco, numero quattro al mondo, prende parte alle Finali Atp nonostante i dubbi degli ultimi giorni. Il suo recupero, però, sembra procedere per il meglio: giocherà nel gruppo verde con Novak Djokovic, Casper Ruud e Andrey Rublev.