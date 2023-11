Atp Finals: Alcaraz ko all'esordio, vince Zverev al terzo set

TENNIS

Il numero due del mondo cede 7-6 (3), 3-6, 4-6 al tedesco nella prima partita del gruppo rosso

© Getty Images Buona la prima per Alexander Zverev: il numero 7 del mondo vince la sua gara d'esordio del gruppo rosso alle Atp Finals 2023 di Torino, regolando un Carlos Alcaraz (2) in difficoltà con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4 in due ore e mezza. Tanti errori da parte di entrambi, protagonisti di un match tra alti e bassi in cui il tedesco ha la meglio grazie a una maggior solidità al servizio e il cinismo nei momenti cruciali degli ultimi due set.

ALCARAZ-ZVEREV 7-6(3), 3-6, 4-6

Dopo le vittorie di Sinner e Djokovic che hanno inaugurato le Atp Finals del gruppo verde, oggi è tempo di scendere in campo nel girone rosso per gli altri quattro atleti presenti nella competizione. Carlos Alcaraz sfida Alexander Zverev nel primo dei due match di oggi , con un inizio che vede lo spagnolo faticare già nel terzo game, quando va sotto 15-40 e perde il servizio alla prima palla-break disponibile, totalizzando quattro errori che concedono di fatto il vantaggio al tedesco. Il numero 2 al mondo cresce gradualmente e recupera il turno di battuta perso grazie ad un’ottima prestazione nel sesto gioco, quando fissa il 3-3 tenendo a zero l'avversario. Il servizio di Carlitos non è quello delle giornate migliori ed arriva subito dopo la chance di un nuovo break per Sascha, che si procura quattro palle (di cui tre consecutive) per riportarsi avanti nel punteggio ma non riesce a sfruttarle. I due protagonisti non esprimono il loro miglior tennis, con Alcaraz che riesce comunque a procurarsi tre set point sul 6-5, l'ultimo dei quali non viene sfruttato clamorosamente (volèe in corridoio) e sancisce così il tie break, che questa volta gli sorride per 7-3 e lo porta in vantaggio nella sfida dopo poco più di un'ora.



Zverev rischia di perdere di nuovo il turno di battuta al rientro in campo (un'occasione per lo 0-1 concessa all’avversario), ma riesce a salvarsi ai vantaggi e si prende il break al gioco successivo, quando sfrutta le difficoltà di Alcaraz per allungare e poi scappare subito dopo fino al 3-0 con un secco 40-0. Il servizio del numero 7 del circuito da questo momento rimane impeccabile fino al 6-3 finale, che manda senza troppe discussioni il match al terzo set. Qui lo spagnolo continua a manifestare degli evidenti problemi di gioco ed è costretto a salvare una palla break per tenere il servizio del 2-1, cosa che però non gli riesce nel turno di battuta successivo, quando al primo tentativo Sascha ne approfitta e si porta avanti nel confronto. Una brutta scivolata sulla caviglia destra rischia di compromettere il match del tedesco, che riesce però ad andare sul 4-2 senza accusare particolari ripercussioni. Alcaraz si risveglia da un prolungato torpore e ritrova un ottimo tennis nei turni successivi, costringendo prima Zverev ai vantaggi per il 5-3 e poi a salvare una palla break nel game decisivo, che vale per il due volte campione delle Atp Finals il 6-4 (in due ore e mezza totali) e la vittoria di una partita non memorabile dal punto di vista tecnico per entrambi, ma vinta con cinismo ed un efficace servizio dal numero sette del mondo. Delude lo spagnolo, la cui immensa qualità si rivede soltanto in alcune giocate del primo set vinto e nel finale del terzo, dove per poco non riesce a riequilibrare l'incontro.

Vedi anche Tennis Tennis, Atp Finals: Djokovic supera a fatica Rune, ora Sinner