Atletica, Tamberi: "Spero di riuscire ad arrivare al livello di Sara Simeoni"

04 Ott 2026 - 14:05
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"Ancora sono in attività e voglio continuare a vedere dove posso arrivare. Poi i conti li faremo alla fine. Sicuramente ancora non mi sento il più grande della storia. Davanti in particolare mi viene un nome, perché fa la mia stessa disciplina, Sara Simeoni: quello che è riuscita a fare in diverse Olimpiadi vale più di quello che ho fatto io fino a oggi. Quindi spero di riuscire ad arrivare al suo livello". Lo ha detto Gianmarco Tamberi al Festival dello Sport, parlando con i giornalisti a margine del suo intervento al Teatro Sociale. "Più volte mi hanno battuto. Dall'altra parte, lo dico sempre, sicuramente dal punto di vista fisico non sono il più forte atleta in pedana. Quasi masi. Se penso semplicemente a JuVaughn Harrison, a Budapest, l'avversario con cui mi sono dovuto confrontare fino alla fine per vincere, lui è sicuramente di un altro pianeta rispetto a me", ha aggiunto commentando le parole che ha speso per lui Duplantis, sempre al Festival dello Sport. "Dalla mia ho sicuramente tanta esperienza adesso, questo 'istinto killer': nel momento che conta riesco sempre a tirare fuori qualcosa di più di quello che ci si aspetta da me, e probabilmente di quello che mi aspetto io. Adesso penso a Los Angeles, e vedo tante possibilità di provare quantomeno a inseguire quell'obiettivo. Il punto di forza della mia carriera penso che sia che anche quando io non vedo le possibilità le inseguo comunque. Visto il 2025, non aveva probabilmente nessun senso investire così tanto come ho fatto quest'anno per inseguire quegli obiettivi che poi sono riuscito a raggiungere".

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