Europei ciclismo: Ballan oro nella gara juniores femminile

04 Ott 2026 - 14:03
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Azzurra Ballan ha vinto la medaglia d'oro nella gara in linea femminile juniores agli Europei di ciclismo, in corso in Slovenia. La 18enne veneta ha sconfitto in volata la francese Morgane Lestrade, argento, e la tedesca Klara Dworatzek, bronzo, portando la prima medaglia all'Italia nella rassegna continentale, poche ore prima la prova maschile elite. Ballan è figlia di Alessandro, che 18 anni fa a Varese divenne campione del mondo su strada circa un mese dopo dalla nascita della neo campionessa d'Europa juniores.

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