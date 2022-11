Atp Finals 2022: Nadal ko anche contro Auger-Aliassime

TENNIS ATP FINALS

Il canadese si impone 6-3, 6-4 sul maiorchino, che attende ora Ruud-Fritz per restare in corsa per le semifinali

© Getty Images Secondo match alle Nitto Atp Finals 2022 e secondo ko per Rafael Nadal, che cede in due set a Felix Auger-Aliassime. A Torino, il canadese si impone con il punteggio di 6-3, 6-4 sfruttando le prime due palle break a disposizione e centrando la sua prima vittoria nel Gruppo Verde. Adesso, il maiorchino deve sperare che Taylor Fritz batta Casper Ruud nel match serale: in caso contrario, non potrà accedere alle semifinali.

Seconda sconfitta per Rafael Nadal al Pala Alpitour nelle Nitto Atp Finals 2022: il maiorchino spreca troppo in avvio e perde il servizio alla prima occasione utile, spianando la strada al successo (6-3, 6-4) di Felix Auger-Aliassime, che per la prima volta in un match ufficiale batte l'ex numero uno al mondo, superato solo nella sfida di esibizione di Hurlingam dello scorso giugno.

Prima in apertura e per ben quattro volte, infatti, il canadese deve negare il break a Nadal: subito sotto 15-40 nel primo e nel settimo game, però, il classe 2000 tiene il servizio, strappandolo invece alla prima occasione utile. Dal 3-3, Auger-Aliassime passa al 6-3 con cui si chiude il primo set.

Nel secondo, Nadal va sotto 2-1 e da lì è costretto a inseguire. Il momento chiave è nel sesto game, quando lo spagnolo ha l'occasione di pareggiare 3-3 ma spreca il break point e Auger-Aliassime conserva il 4-2, che poi si trasforma nel 6-4 che regala il successo al 22enne. Il canadese sfiderà Fritz con l'obbligo di vincere per centrare le semifinali, obiettivo sempre più lontano, invece, per Rafael Nadal. In caso di mancato successo dell'americano contro Ruud, il maiorchino saluterà le Atp Finals di Torino con un match di anticipo.