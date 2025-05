Luna Rossa a Cagliari, nasce cantiere per costruzione barche

Luna Rossa ancora a Cagliari. Anzi, presenza sempre più forte. Il team Prada Pirelli si è aggiudicato nel porto canale un lotto con superficie scoperta di 27mila metri quadri, due banchine, una sul lato interno e una su quello esterno, rispettivamente di 203 e 210 metri di lunghezza e relativi specchi acquei di 6.450 mq (lato interno) e 7.490 (esterno). Il canone annuale sarà di circa 71mila euro. La società realizzerà un cantiere dedicato alla costruzione e manutenzione di imbarcazioni da competizione. Nel nuovo polo di Luna Rossa si affiancheranno processi di lavorazione industriale, settori avanzati di progettazione, ricerca e sviluppo, che comprendono anche i test di prova delle imbarcazioni per il rilancio della sfida all'America's Cup. Il lotto fa parte dei sei degli undici spazi assegnati per gli insediamenti produttivi nel distretto della Cantieristica della nautica da diporto. "La nascente base tecnologica e industriale di Luna Rossa - afferma il presidente dell'Autorità portuale della Sardegna, Massimo Deiana - rafforza ufficialmente il legame a doppio filo con Cagliari e la Sardegna, ambiente naturale e casa dove preparare interamente le proprie sfide sportive". Gordon's Light Structures Srl ha ottenuto due lotti all'interno del compendio: il primo (tipologia A, per un canone annuo di circa 96 mila euro), costituito da una superficie scoperta di circa 50 mila metri quadri, una banchina di 176 metri di lunghezza e circa 5 mila e 800 metri quadri di relativo specchio acqueo, finalizzato all'insediamento di un cantiere peralaggio, varo, costruzione, carenaggio, manutenzione, riparazione e rimessaggio per megayacht di lunghezza fino a 100 metri; il secondo (tipologia C, con canone annuo di poco superiore ai 21 mila euro), con superficie scoperta di 12 mila e 500 mq e relativa banchina sul canale interno dell'avamporto, per servizi simili destinati ad imbarcazioni fino a 25 metri di lunghezza. L'Associazione Temporanea di Imprese, composta dal Cantiere navale Sa Perdixedda e da SCA.FE Srl, che ha ottenuto due lotti,entrambi retrobanchinali: uno (tipologia D e canone annuo di 12 mila e 400 euro) di 7 mila mq, per l'insediamento di un cantiere per rimessaggio, laboratori artigiani ed altre attività complementari (falegnamerie, idraulici, elettricisti, arredatori, ecc.) dedicati adimbarcazioni fino a 15 metri, e uno (tipologia E, canone di poco superiore ai 6 mila euro) di 3 mila e 500 mq, per identiche finalità operative commerciali. Ultimo, ICN Srl - Iannella Costruzioni Metalliche e Navali, che ha presentato l'offerta per un lotto, senza sbocco a mare, anche questo di tipologia D (per un canone di circa 15 mila e 500 euro annui).