Atp Cincinnati: Sinner non brilla ma batte Michelsen e avanza, out Berrettini

TENNIS

Jannik accede agli ottavi superando per 6-4, 7-5 lo statunitense. Ora Thompson o Baez. Matteo cede a Rune

Nonostante qualche acciacco e un gioco poco fluido nel secondo set, prosegue l'avventura di Jannik Sinner nei Cincinnati Masters. L'azzurro e numero uno del mondo batte lo statunitense Alex Michelsen in due set: 6-4, 7-5 il punteggio dopo 1h51' di gioco. Il rivale mette in difficoltà l'altoatesino col suo servizio, prima dell'ottimo finale del tennista di San Candido. Sinner attende il suo avversario, che arriverà dal match tra Baez e Thompson.

Il match di Sinner inizia subito col piede giusto e il 2-0, ma Michelsen reagisce: lo statunitense sfiora il controbreak, ma Sinner reagisce e va sul 3-1 ai vantaggi. Lo statunitense combatte, soprattutto quando deve attaccare, ma non riesce a far male al numero al mondo: è 6-4 nel primo set. Decisamente più difficile il secondo parziale, per un Sinner che non appare al 100% della forma fisica e non riesce a forzare. Michelsen vince regolarmente i suoi turni di battuta e soffre quelli dell'avversario, generando una situazione di stallo. Siamo sul 5-5 ed è Sinner a rompere gli indugi, strappando per la prima volta la battuta all'americano. Dopo il 6-5, Jannik chiude i giochi nel game seguente: 6-4, 7-5 dopo 1h51', ecco gli ottavi di finale.

BERRETTINI FUORI AL PRIMO TURNO, RUNE VINCE IN TRE SET

Matteo Berrettini esce al primo turno nel torneo di Cincinnati, settimo Atp Masters 1000 della stagione, in scena al Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio. L'azzurro, n.42 del ranking, è stato battuto in tre set dal danese Holger Rune, numero 17 della classifica mondiale, con il punteggio di 2-6 6-1 6-4 in poco meno di un'ora e 50' di gioco.

