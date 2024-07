Alcaraz: "Un sogno vincere Wimbledon, è il torneo più bello. Djokovic lottatore"

LE REAZIONI

Lo spagnolo dopo il trionfo in finale contro il serbo: "Un grande onore far parte del gruppo di chi ha vinto Roland Garros e Wimbledon, come Nole"

"Per me è un sogno vincere ancora questo trofeo, quando avevo 11 anni avevo detto che sognavo di vincere qui ed è una bellissima sensazione. È il torneo più bello, sul campo più bello ed è il trofeo più bello". Parole di Carlos Alcaraz dopo il trionfo nella finale di Wimbledon contro Novak Djokovic. "Djokovic è un lottatore pazzesco, è rimasto lì e sapevo che avrebbe avuto le sue chance - ha detto lo spagnolo - Io ho cercato di restare calmo dopo i tre match point falliti e di giocare il mio miglior tennis nel tie-break. Alla fine sono riuscito a trovare le soluzioni, giocando alla grande"

"È un grande onore far parte del gruppo di chi ha vinto Roland Garros e Wimbledon, come Nole. Non mi considero ancora un campione come loro, ma cercherò ancora di costruire il mio percorso". Poi i complimenti a Djokovic: "Sembra incredibile come dopo sole due settimane tu sia stato in grado di giocare cosi". A soli 21 anni Alcaraz ha vinto 4 prove del Grande Slam su altrettanti finali giocate di cui due a Wimbledon. Ma non solo, lo spagnolo in questo 2024 entra anche nell'esclusivissimo club dei 6 giocatori che hanno vinto al Roland Garros e a Wimbledon nello stesso anno. Prima di lui ci sono riusciti il leggendario australiano Rod Laver nel 1969 (ancora oggi unico ad aver completato il Grande Slam), lo svedese Bjorn Borg nel '78 e '80, lo spagnolo Rafa Nadal nel 2008 e 2010, lo svizzero Roger Federer nel 2009 e il serbo Novak Djokovic nel 2021.