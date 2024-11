Alcaraz fissa gli obiettivi: "Voglio vincere le Atp Finals e la Coppa Davis"

Ma i pensieri di Alcaraz in questo finale di stagione non sono rivolti soltanto alle Finals. Dopo il torneo dei Maestri, infatti, Carlos sposterà tutte le sue attenzioni sulla Coppa Davis, appuntamento speciale per tutta la Spagna con Rafa Nadal alle prese con l'ultimo torneo della sua straordinaria carriera. "Sarebbe bellissimo affrontare l’Italia in Coppa Davis - ha spiegato Alcaraz -. Il mio obiettivo è vincere la Coppa Davis almeno una volta in carriera". "Qualificarmi per la finale sarebbe già un primo passo per poter poi vincere il trofeo. L'Italia ha una squadra incredibile e sconfiggerla è sempre molto difficile - ha aggiunto -. Tutte le squadre che affronteranno l’Italia, inclusi noi se dovessimo incrociarci, avranno grandi difficoltà in campo". "Tante persone sperano di vedere una sfida tra Italia e Spagna alle Final Eight di Malaga - ha concluso Carlos -. Noi cercheremo di esprimere il nostro miglior tennis per arrivare in finale. Vediamo se anche l’Italia arriverà in finale: la squadra è attrezzata per riuscirci".