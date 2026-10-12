Tennis: Alcaraz eliminato a Shanghai, Zverev sarà numero 1 a fine anno

Alcaraz, che nervosismo! Lo spagnolo esplode a Shanghai: "Non si può giocare così"
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Carlos Alcaraz viene eliminato a sorpresa da Zizou Bergs nei sedicesimi del Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo numero tre del mondo, in una partita caratterizzata da molti errori, cede al belga (numero 39 Atp), che si impone con il punteggio di 7-5, 7-6. Con questo risultato Alcaraz non può più ambire al trono e dunque il nuovo numero 1 a fine anno, a discapito di Jannik Sinner che ha concluso anzitempo la stagione per il problema al ginocchio destro, sarà Alexander Zverev.
Gli errori (e il nervosismo) di Alcaraz cominciano nel primo set, riesce a rispondere anche la break di Bergs con un controbreak ma il belga se ne prende un altro chiudendo 7-5. Nel secondo set lo spagnolo prova ad alzare il livello del suo tennis ma pure Bergs, sognando l'impresa, resta concentrato e concreto prendendosi il break, poi lo perde ma poi riesce a vincere 7-4 al tie-break.
Dal 1973, anno di nascita dell'Atp, Zverev sarà il primo tennista tedesco e il dodicesimo europeo a chiudere una stagione al primo posto del ranking mondiale: lo farà a 29 anni, 5 mesi e 24 giorni (il terzo più vecchio dopo Agassi e Murry). Una curiosità: è la prima volta che un giocatore sa di chiudere la stagione da re senza mai esserlo stato neppure per una settimana.
L'ANNUNCIO ATP
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