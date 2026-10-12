Tennis: Alcaraz eliminato a Shanghai, Zverev sarà numero 1 a fine anno

Dal 1973, anno di nascita dell'Atp, Zverev sarà il primo tennista tedesco e il dodicesimo europeo a chiudere una stagione al primo posto del ranking mondiale: lo farà a 29 anni, 5 mesi e 24 giorni (il terzo più vecchio dopo Agassi e Murry). Una curiosità: è la prima volta che un giocatore sa di chiudere la stagione da re senza mai esserlo stato neppure per una settimana.