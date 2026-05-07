Segui la Wings for Life World Run 2026 in streaming

E' arrivato il giorno della Wings for Life World Run 2026, che prende il via in diverse località del globo. Migliaia di partecipanti cercheranno di battere il record dell’evento, confermandolo come la corsa più grande e inclusiva al mondo. L’appuntamento è per domenica 10 maggio alle ore 13 (11:00 UTC), quando runner, camminatori e persone su sedia a rotelle partiranno simultaneamente in tutto il mondo per un unico obiettivo: sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale.



Come sempre, il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni sarà infatti destinato a finanziare progetti scientifici e studi clinici. Dal 2014 a oggi, l’evento ha coinvolto oltre 1,8 milioni di partecipanti e raccolto più di 60 milioni di euro, contribuendo concretamente al progresso della ricerca di una cura per le lesioni spinali.



A partire dalle ore 12:30, inizierà il warm-up e 15 minuti prima della partenza, in contemporanea mondiale, avrà il via la diretta internazionale dell’evento visibile in streaming sul sito Sportmediaset.it, con il commento di Lorenzo Pinciroli (meglio conosciuto come @aigscream) e del creator Emanuele Mauri, noto come @Ematoshi e arricchito dal contributo di ambassador, atleti e ospiti speciali presenti a Milano.



Ad accompagnare i partecipanti nell’esperienza della corsa globale saranno le voci ufficiali italiane dell’App Wings for Life World Run (disponibile per IOS e Android): Francesca Biella, content creator capace di coinvolgere e motivare con autenticità ed energia, e Marco Tomasin, youtuber e storyteller sportivo, che darà voce alla Catcher Car, il traguardo mobile che insegue i partecipanti lungo il percorso.



