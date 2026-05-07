RUNNING

Segui la Wings for Life World Run 2026 in streaming

Oggi si corre dalle ore 13 in contemporanea in tutto il mondo

07 Mag 2026 - 10:54
© Alessandro Dealberto / Red Bull Content Pool

© Alessandro Dealberto / Red Bull Content Pool

E' arrivato il giorno della Wings for Life World Run 2026, che prende il via in diverse località del globo. Migliaia di partecipanti cercheranno di battere il record dell’evento, confermandolo come la corsa più grande e inclusiva al mondo. L’appuntamento è per domenica 10 maggio alle ore 13 (11:00 UTC), quando runner, camminatori e persone su sedia a rotelle partiranno simultaneamente in tutto il mondo per un unico obiettivo: sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale.

Come sempre, il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni sarà infatti destinato a finanziare progetti scientifici e studi clinici. Dal 2014 a oggi, l’evento ha coinvolto oltre 1,8 milioni di partecipanti e raccolto più di 60 milioni di euro, contribuendo concretamente al progresso della ricerca di una cura per le lesioni spinali.

A partire dalle ore 12:30, inizierà il warm-up e 15 minuti prima della partenza, in contemporanea mondiale, avrà il via la diretta internazionale dell’evento visibile in streaming sul sito Sportmediaset.it, con il commento di Lorenzo Pinciroli (meglio conosciuto come @aigscream) e del creator Emanuele Mauri, noto come @Ematoshi e arricchito dal contributo di ambassador, atleti e ospiti speciali presenti a Milano.

Ad accompagnare i partecipanti nell’esperienza della corsa globale saranno le voci ufficiali italiane dell’App Wings for Life World Run (disponibile per IOS e Android): Francesca Biella, content creator capace di coinvolgere e motivare con autenticità ed energia, e Marco Tomasin, youtuber e storyteller sportivo, che darà voce alla Catcher Car, il traguardo mobile che insegue i partecipanti lungo il percorso.

Leggi anche

Wings for Life World Run 2026: anche l'Italia pronta a correre per la ricerca. Domenica in streaming su Sportmediaset.it

Sulla linea di partenza dell’App Run di Milano CityLife, accanto a Francesca Biella e Marco Tomasin, anche Michel Roccati, senza dubbio l’ambassador più rappresentativo dell’evento. Roccati è infatti il primo uomo al mondo tornato a camminare dopo una lesione completa al midollo spinale grazie a un progetto di ricerca neuroscientifica. Con lui è presente anche Matteo Casavecchia, che attraverso i social sta contribuendo a cambiare la narrazione della disabilità, raccontando con ironia e autenticità la sua quotidianità su sedia a rotelle.

L’App Run di Milano CityLife vede inoltre l’eccezionale presenza di Valentina Margaglio uno dei volti di riferimento dello skeleton italiano, con podi internazionali, una partecipazione olimpica e la prima medaglia mondiale azzurra nella disciplina e Mattia Colnaghi pilota italo-argentino del Red Bull Junior Team, è uno dei talenti emergenti del motorsport, già vincitore della F4 spagnola e dell’Eurocup-3.

In Italia saranno numerose le App Run Event distribuite su tutto il territorio, tra cui:

Milano CityLife, cuore pulsante dell’evento dove saranno presenti Francesca Biella, Marco Tomasin, Michel Roccati, Matteo Casavecchia, gli atleti del Team Red Bull, Valentina Margaglio e Mattia Colnaghi e i creator Giovanni Maione e Filippo Tenca

Faenza, all’interno della Factory Visa Cash App Racing Bulls, dove sarà pronto a correre anche i creator Carmagheddon

Verona, con il team Despar

Altre App Run si tengono a Roma, Aosta, Welsberg – Monguelfo, Appiano – Eppan e Palermo.

A queste si aggiungono centinaia di possibilità di partecipazione individuale tramite l’App ufficiale Wings for Life World Run, che permette di correre ovunque nel mondo.

© Alessandro Dealberto / Red Bull Content Pool

© Alessandro Dealberto / Red Bull Content Pool

 

wings for life world run

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