Mauro e l'appello alle squadre di Serie A: "Imparate dall'Inter e da Ausilio"

Secondo l'ex calciatore, il dirigente e in generale il club nerazzurro sono un esempio per tutto il nostro calcio: ecco perché.

04 Mag 2026 - 10:46
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"Ausilio, chiarezza e semplicità. 28 anni all’Inter, dovrebbero impararlo le altre grandi società che hanno cambiato tantissimo negli ultimi anni". Così Massimo Mauro a Pressing. "Tutto sto scetticismo nei confronti di Chivu... Gestire campioni come quelli che ha l’Inter non è così complicato. Un gruppo come l’Inter non può uscire con il Bodo”.

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