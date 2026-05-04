Mauro e l'appello alle squadre di Serie A: "Imparate dall'Inter e da Ausilio"
Secondo l'ex calciatore, il dirigente e in generale il club nerazzurro sono un esempio per tutto il nostro calcio: ecco perché.
"Ausilio, chiarezza e semplicità. 28 anni all’Inter, dovrebbero impararlo le altre grandi società che hanno cambiato tantissimo negli ultimi anni". Così Massimo Mauro a Pressing. "Tutto sto scetticismo nei confronti di Chivu... Gestire campioni come quelli che ha l’Inter non è così complicato. Un gruppo come l’Inter non può uscire con il Bodo”.