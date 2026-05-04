Ranocchia: "Chivu è l'uomo giusto per aprire un ciclo vincente"

"Il segreto di Chivu è la sua persona. In un momento di grande difficoltà, molti non davano l’Inter non favorita per lo scudetto. Chivu ha rimesso tutti gli uomini al proprio posto. Ha toccato tasti personali, umani". Così l'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia sul tecnico a Pressing. "Come essere umano si fa voler bene. Dice una cosa in spogliatoio e la ridice alla stampa, ha una credibilità da parte dei giocatori che è assoluta”.

