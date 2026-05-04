Ranocchia: "Chivu è l'uomo giusto per aprire un ciclo vincente"

L'ex difensore dell'Inter non ha dubbi: l'allenatore nerazzurro è la persona giusta per continuare a ingrandire la bacheca dei trofei

04 Mag 2026 - 09:41
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"Il segreto di Chivu è la sua persona. In un momento di grande difficoltà,  molti non davano l’Inter non favorita per lo scudetto. Chivu ha rimesso tutti gli  uomini al proprio posto. Ha toccato tasti personali, umani". Così l'ex difensore nerazzurro Andrea Ranocchia sul tecnico a Pressing. "Come essere umano si fa voler bene. Dice una cosa in spogliatoio e la ridice alla stampa, ha una credibilità da parte dei giocatori che è assoluta”.
 

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