La morte di Marco Pantani nel podcast di Gioco Sporco: segreti, misteri e verità mai dette prima

“Marco Pantani: il pirata morto due volte” è il quinto episodio di Gioco Sporco, il podcast originale Mediaset sulle vicende più misteriose e oscure della storia dello sport, con la voce di Alberto Brandi. Il fenomeno del ciclismo è scomparso il 14 febbraio 2004 a Rimini per intossicazione acuta da cocaina e psicofarmaci antidepressivi. Ma le circostanze della morte, come quelle della sua esclusione dal Giro d’Italia 1999 quando è iniziata la sua caduta all’inferno, sono ancora oggetto di dibattito e piene di contraddizioni. Con la partecipazione di Tonina Pantani (mamma di Marco), Davide Dezan, Roberto Conti (amico e compagno di squadra) e Davide Cassani (amico e commentatore televisivo).