SECONDO RICONOSCIMENTO

Premio Mennea a “K2, la Gloria e il Segreto”

Il documentario prodotto da Focus e SportMediaset tra i migliori documentari sullo sport

24 Gen 2026 - 19:14
© foto sportmediaset

© foto sportmediaset

Un altro importante premio per “K2, la Gloria e il Segreto” prodotto da SportMediaset e Focus. Il documentario è stato classificato tra i migliori documentari sullo sport nell’ambito del Premio Letterario Sportivo Internazionale Pietro Mennea, l’unico ufficialmente riconosciuto dalla Famiglia Mennea, che ha come finalità principale quella di promuovere i valori positivi dello sport, di cui l’atleta italiano è stato il più fulgido portabandiera della storia.

Il Premio Letterario Sportivo Internazionale Pietro Mennea, istituito dalla Fondazione Fioravante Polito, è patrocinato da Fondazione Pietro Mennea e si ripropone di celebrare degnamente la figura di Mennea, unitamente alle sue straordinarie e indimenticabili gesta sportive. Imprese leggendarie che lo hanno reso un’icona ammirata a livello mondiale e anche l’atleta più stimato e più amato dell’atletica italiana.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 24 gennaio a Santa Maria di Castellabate, presso Villa Matarazzo, sede del Museo e Biblioteca del Calcio Andrea Fortunato. Il premio ottenuto va ad aggiungersi alla Menzione d’onore al festival “Sport Movies & Tv 2025” ottenuta lo scorso settembre a Milano. È possibile rivedere il documentario “K2, la Gloria e il Segreto” su Mediaset Infinity.

© foto sportmediaset

© foto sportmediaset

sportmediaset
premi

Ultimi video

01:41
Spettacolo o risultato? Si può vincere in entrambi i modi

Spettacolo o risultato? Si può vincere in entrambi i modi

32:22
Edizione ore 13.05 del 24 gennaio

Edizione ore 13.05 del 24 gennaio

51:03
Edizione ore 13.00 del 23 gennaio

Edizione ore 13.00 del 23 gennaio

51:35
Edizione ore 13.00 del 22 gennaio

Edizione ore 13.00 del 22 gennaio

51:33
Edizione ore 13.10 del 21 gennaio

Edizione ore 13.10 del 21 gennaio

50:53
Edizione ore 13.05 del 20 gennaio

Edizione ore 13.05 del 20 gennaio

50:59
Edizione ore 13.00 del 19 gennaio

Edizione ore 13.00 del 19 gennaio

01:07
Sabatini: "David? La Juve non ha un centravanti da top team"

Sabatini stronca David: "Dove vuole andare la Juve?". Su Spalletti: "Lo ringrazierò..."

01:48
La moviola di Udinese-Inter, Cesari: "Di Bello ha saputo scontentare tutti"

La moviola di Udinese-Inter, Cesari: "Di Bello ha saputo scontentare tutti"

01:36
Biasin: "Chivu ha capito che a volte bisogna solo difendersi"

Biasin: "Chivu ha capito che a volte bisogna solo difendersi"

02:12
Domandone: "Juve, è addio scudetto?"

La sentenza di Pressing: la Juve non è da scudetto, ecco i motivi

00:23
Sabatini: "Il problema del Napoli? È che non si sa quando tornano gli infortunati"

Sabatini: "Il problema del Napoli? È che non si sa quando tornano gli infortunati"

00:32
Trevisani: "Malen ha già cambiato la Roma"

Trevisani: "Malen ha già cambiato la Roma"

01:23
Pazzini: "Mateta l'uomo giusto per la Juventus"

Pazzini: "Mateta l'uomo giusto per la Juventus"

01:45
Pazzini: "Il lavoro di Spalletti resta straordinario"

Pazzini: "Il lavoro di Spalletti resta straordinario"

01:41
Spettacolo o risultato? Si può vincere in entrambi i modi

Spettacolo o risultato? Si può vincere in entrambi i modi

I più visti

Edizione ore 13.00 del 23 gennaio

Edizione ore 13.00 del 23 gennaio

Edizione ore 13.05 del 24 gennaio

Edizione ore 13.05 del 24 gennaio

Edizione ore 13.10 del 21 gennaio

Edizione ore 13.10 del 21 gennaio

Edizione ore 13.00 del 22 gennaio

Edizione ore 13.00 del 22 gennaio

Edizione ore 13.05 del 20 gennaio

Edizione ore 13.05 del 20 gennaio

Edizione ore 13.00 del 19 gennaio

Edizione ore 13.00 del 19 gennaio

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:41
Napoli, De Laurentiis annuncia Giovane: Conte può averlo già con la Juve
19:38
"Rugby Oltre le Sbarre”, lo sport come strumento educativo e di inclusione sociale: a Bologna il primo evento
19:26
Capolavoro di Franzoni sulla Streif, la discesa di Kitzbühel si tinge d'azzurro
19:21
Parma, Cuesta: "Vogliamo fare punti, a Bergamo grande opportunità"
19:15
Il Frosinone vince di misura, Venezia e Monza rispondono con due goleade. Pari Palermo a Modena