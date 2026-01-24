Premio Mennea a “K2, la Gloria e il Segreto”
Il documentario prodotto da Focus e SportMediaset tra i migliori documentari sullo sport
© foto sportmediaset
Un altro importante premio per “K2, la Gloria e il Segreto” prodotto da SportMediaset e Focus. Il documentario è stato classificato tra i migliori documentari sullo sport nell’ambito del Premio Letterario Sportivo Internazionale Pietro Mennea, l’unico ufficialmente riconosciuto dalla Famiglia Mennea, che ha come finalità principale quella di promuovere i valori positivi dello sport, di cui l’atleta italiano è stato il più fulgido portabandiera della storia.
Il Premio Letterario Sportivo Internazionale Pietro Mennea, istituito dalla Fondazione Fioravante Polito, è patrocinato da Fondazione Pietro Mennea e si ripropone di celebrare degnamente la figura di Mennea, unitamente alle sue straordinarie e indimenticabili gesta sportive. Imprese leggendarie che lo hanno reso un’icona ammirata a livello mondiale e anche l’atleta più stimato e più amato dell’atletica italiana.
La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 24 gennaio a Santa Maria di Castellabate, presso Villa Matarazzo, sede del Museo e Biblioteca del Calcio Andrea Fortunato. Il premio ottenuto va ad aggiungersi alla Menzione d’onore al festival “Sport Movies & Tv 2025” ottenuta lo scorso settembre a Milano. È possibile rivedere il documentario “K2, la Gloria e il Segreto” su Mediaset Infinity.
