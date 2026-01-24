Premio Mennea a “K2, la Gloria e il Segreto”

Il Premio Letterario Sportivo Internazionale Pietro Mennea, istituito dalla Fondazione Fioravante Polito, è patrocinato da Fondazione Pietro Mennea e si ripropone di celebrare degnamente la figura di Mennea, unitamente alle sue straordinarie e indimenticabili gesta sportive. Imprese leggendarie che lo hanno reso un’icona ammirata a livello mondiale e anche l’atleta più stimato e più amato dell’atletica italiana.