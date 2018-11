Superbike: Laverty e Forès 'in sella'

24/11/2018 di ALBERTO PORTA

Non poteva essere, non sarebbe stato giusto vedere a piedi nel 2019 due top-riders come Eugene Laverty e Xavi Forès. Dopo tanta fatica e varie trattative per cercare sistemazione per il 2019, Laverty ha trovato nel team piemontese Go-Eleven la nuova 'casa'. Il pilota irlandese sarà in pista nel mondiale Superbike con una Ducati Panigale V4 R dopo che il team di Gianni Ramello ha chiuso un accordo con la casa bolognese. Forès invece farà le valigie. Dal WSBK al BSB, il campionato inglese Superbike, dal team Ducati-Barni con il quale è stato il miglior pilota privato del mondiale alla Honda che punta dritta al titolo britannico, il cui campione in carica Leon Haslam ha a sua volta traslocato nella serie iridata come compagno di team di Jonathan Rea. A questo punto rimangono ancora in attesa, con poche speranze a dire la verità dopo il ritiro di Aprilia e MV Agusta, altri due grossi calibri come Jordi Torres e Lorenzo Savadori.