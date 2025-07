Superbike: Razgatlıoğlu domina al Balaton Park, sue Superpole Race e gara-2

La tripletta è poi servita in gara-2, dove il turco si concede solo una piccolissima disattenzione alla partenza: Bautista lo supera, ma viene sopravanzato alla quinta curva e lasciato sul posto. La gara è tutta in solitaria per Razgatlıoğlu che, pur essendo certo del suo dominio, inanella giri veloci su giri veloci e chiude con oltre dieci secondi sul primo inseguitore. Dietro di lui Bautista cade a metà gara, mentre si conferma animale da rimonta Nicolò Bulega: il ducatista risale dalla 10a posizione in partenza e chiude secondo, scavalcando tutti i rivali. La gara, ricca di duelli e sorpassi, si chiude così col trionfo di Toprak Razgatlıoğlu, che precede Bulega e Sam Lowes: top-10 per Petrucci, Locatelli, Alex Lowes, Vierge, Bassani, Aegerter e Montella. Sfortunatissimo invece Vickers che, da sesto, prima finisce nella ghiaia tentando di esercitare il suo long-lap penalty per un taglio curva e poi cade, ritirandosi. Il turco e la sua Bmw continuano a dominare, portandosi a +26 nel Mondiale: 407 punti per Razgatlıoğlu, 381 per Bulega. Sempre terzo Petrucci (233), che allunga su Locatelli (218) e Bautista (217).