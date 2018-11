Superbike, Bmw torna ufficialmente con il team Muir e Sykes

06/11/2018

Per il britannico Tom Sykes, sarà la prima volta con un costruttore diverso dal 2009 ed il Campione del Mondo 2013 ha una bella sfida davanti a sé: “Sono entusiasta di unirmi al progetto BMW nel Campionato WorldSBK. Credo che il rapporto tra BMW e Shaun Muir Racing rappresenti una grande opportunità, inoltre condividiamo gli stessi obiettivi di dove vogliamo essere. Non vedo l’ora di iniziare a preparare i test pre-stagionali, dove avrò un piccolo assaggio della BMW S 1000 RR ed inizierò questa nuova e stimolante avventura”. Insieme a Sykes ci sarà anche il tedesco Markus Reiterberger, vincitore del Campionato Europeo FIM Superstock 1000 nel 2018. Ha conquistato il titolo proprio con BMW e ha esperienza con la S 1000 RR, quindi non vede l’ora di provare il modello del 2019, ma resta saldamente con i piedi per terra: “Sono molto felice di restare con la famiglia BMW e di correre con un team di grande esperienza. Inoltre non vedo l’ora di lavorare con il mio nuovo compagno di squadra Tom Sykes. Ho moltissimo rispetto per lui, è stato già campione del mondo ed è stato uno dei migliori per anni. Comunque dobbiamo andare cauti e non avere aspettative troppo alte. Abbiamo una nuova moto ed una nuova squadra. Dobbiamo provare a migliorare costantemente ed assicurarci di prepararci bene per l’avvio di stagione. non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida e sono ottimista. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e dato questa nuova opportunità nel WorldSBK”.