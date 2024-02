Valensin e Inzoli attesi protagonisti dei campionati under 18

Nel fine settimana il secondo grande appuntamento nazionale al coperto

Dopo i campionati nazionali juniores e promesse, in attesa del clou della stagione al coperto italiana rappresentato dai campionati italiani assoluti del 17 e 18 febbraio, si svolgerà sabato e domenica 10 e 11 sempre al PalaCasali di Ancona, il massimo evento dedicato agli atleti under 18, quelli nati nel 2007 e 2008, che quest’anno potranno tra l’altro puntare a qualificarsi per gli Europei di categoria allievi in programma a Banska Bystrica, in Slovacchia, dal 18 al 21 luglio.

L’atleta più attesa, al femminile, è certamente Elisa Valensin iscritta nei 200 metri, lei che in queste prime settimane dell’anno ha frantumato la miglior prestazione italiana under 18 della disciplina con 23″79, crono di grande valore specie perché fatto al coperto, e tale da essere anche record under 20 con cui ha superato il 23″85 che, la nostra miglior specialista del momento Dalia Kaddari, fece nel 2020, ma ha anche avvicinato quella dei 60 ostacoli con un doppio 8″29 a soli sei centesimi dal limite che Sofia Pizzato realizzò con 8″23 un anno fa.