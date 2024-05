Iapichino vola a 6,86 di miglior prestazione europea dell’anno nel lungo

A Palermo bene anche Randazzo che torna sopra la barriera degli 8 metri in ambito maschile

Per Larissa Iapichino quello sulla pedana del salto in lungo a Palermo, era l’ultimo test prima dei Campionati Europei di Roma, e la misura di 6,86 realizzata non può che soddisfarla visto che la pone al primo posto della graduatoria stagionale continentale, ottimo auspicio per quel che potrà succedere tra poco più di due settimane nella capitale, a cominciare dalla qualificazione nella mattina di martedì 11 giugno, mentre la finale è in programma nella serata conclusiva della rassegna continentale, quella di mercoledì 12 giugno.

Interessante soprattutto la serie della 21enne saltatrice che atterra ben tre volte sopra i 6.80, con 6,84 e 6,81 oltre la miglior misura realizzata, nell’evento disputato allo stadio delle Palme intitolato a Vito Schifani, ex atleta delle Fiamme Oro deceduto nella strage di Capaci dove rimase coinvolto nell’attentato a Giovanni Falcone e a tutta la sua scorta di cui faceva parte.

Per Larissa è il miglior risultato di tutto il 2024, a 11 centimetri dal suo personale assoluto di 6,97 che rappresenta il record italiano indoor dall’anno scorso, e a 9 dal 6,95 del proprio limite all’aperto, mentre nella gara si piazza al secondo posto Elisa Naldi con il personale di 6,48.