Zverev: "Mi sono assicurato il n.1 perché Sinner è fuori, ma sarà comunque speciale"

13 Ott 2026 - 18:03
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Zverev © Getty Images

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Certo di chiudere l'anno da n.1 al mondo, Alexander Zverev avanza ai quarti del Masters 1000 di Shanghai per la prima volta dal 2019. Il tedesco in tre set ha eliminato Alexander Bublik, nonostante un problema alla caviglia. Sulla scalata alla classifica Atp Zverev rimanda i festeggiamenti: "Le emozioni arriveranno solo quando vedrò il numero 1 accanto al mio nome - ha sottolineato il tedesco, che per il sorpasso ufficiale a Jannik Sinner dovrà attendere almeno l'inizio di novembre -. Per ora sono ancora il numero 2, e mi sono assicurato il primato perché purtroppo Jannik è fuori, ma è chiaro che sarà speciale". Sul problema fisico accusato al Masters cinese, Zverev ha spiegato: "Nel riscaldamento e nel primo set mi sentivo bene, ma a metà del secondo il dolore è un po' peggiorato. Non mi sono mai ritirato ad eccezione della semifinale del Roland Garros del 2022. Lì non riuscivo a camminare, ma non voglio ritirarmi senza un vero motivo. Sono contento di aver vinto stringendo i denti".

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