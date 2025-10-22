Atletica, Rieti 2026 al Congresso European Athletics

La macchina organizzativa di Rieti 2026 fa tappa in Georgia, dove sabato 25 ottobre si terrà a Batumi il Congresso della European Athletics, l'appuntamento che riunisce le federazioni europee e i vertici dell'atletica continentale per affrontare questioni strategiche e di governance. Tra i protagonisti dell'evento ci sarà anche la delegazione reatina, con il segretario generale Federico Rinaldi e la responsabile dell'accommodation Sara Mei, chiamati a presentare la manifestazione che si svolgerà a Rieti dal 16 al 19 luglio 2026.
L'incontro in Georgia rappresenta una tappa di avvicinamento ufficiale agli Europei Under 18 di Rieti, un momento in cui verrà illustrato come la città si sta preparando, in modo operativo e concreto, ad accogliere l'evento. Si parlerà di logistica, accoglienza, infrastrutture e dell'impegno collettivo che sta accompagnando il percorso verso il 2026.
L'obiettivo è mettere in mostra la capacità organizzativa e la tradizione atletica di Rieti, da sempre sinonimo di eccellenza nel panorama europeo, e al tempo stesso valorizzare il territorio come esempio di come lo sport possa essere motore di crescita e promozione locale. Le giornate di Batumi, durante le quali si terrà anche il Consiglio e la Convention della European Athletics, si chiuderanno sabato sera con la cerimonia dei Golden Tracks che premierà gli atleti europei dell'anno. Tra i finalisti anche il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani e, come stella nascente, il saltatore in alto Matteo Sioli.