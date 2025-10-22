Atletica, Rieti 2026 al Congresso European Athletics

L'obiettivo è mettere in mostra la capacità organizzativa e la tradizione atletica di Rieti, da sempre sinonimo di eccellenza nel panorama europeo, e al tempo stesso valorizzare il territorio come esempio di come lo sport possa essere motore di crescita e promozione locale. Le giornate di Batumi, durante le quali si terrà anche il Consiglio e la Convention della European Athletics, si chiuderanno sabato sera con la cerimonia dei Golden Tracks che premierà gli atleti europei dell'anno. Tra i finalisti anche il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani e, come stella nascente, il saltatore in alto Matteo Sioli.