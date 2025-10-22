Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica, Rieti 2026 al Congresso European Athletics

22 Ott 2025 - 17:24

La macchina organizzativa di Rieti 2026 fa tappa in Georgia, dove sabato 25 ottobre si terrà a Batumi il Congresso della European Athletics, l'appuntamento che riunisce le federazioni europee e i vertici dell'atletica continentale per affrontare questioni strategiche e di governance. Tra i protagonisti dell'evento ci sarà anche la delegazione reatina, con il segretario generale Federico Rinaldi e la responsabile dell'accommodation Sara Mei, chiamati a presentare la manifestazione che si svolgerà a Rieti dal 16 al 19 luglio 2026.

L'incontro in Georgia rappresenta una tappa di avvicinamento ufficiale agli Europei Under 18 di Rieti, un momento in cui verrà illustrato come la città si sta preparando, in modo operativo e concreto, ad accogliere l'evento. Si parlerà di logistica, accoglienza, infrastrutture e dell'impegno collettivo che sta accompagnando il percorso verso il 2026. 

L'obiettivo è mettere in mostra la capacità organizzativa e la tradizione atletica di Rieti, da sempre sinonimo di eccellenza nel panorama europeo, e al tempo stesso valorizzare il territorio come esempio di come lo sport possa essere motore di crescita e promozione locale. Le giornate di Batumi, durante le quali si terrà anche il Consiglio e la Convention della European Athletics, si chiuderanno sabato sera con la cerimonia dei Golden Tracks che premierà gli atleti europei dell'anno. Tra i finalisti anche il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani e, come stella nascente, il saltatore in alto Matteo Sioli.

Ultimi video

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

01:34
Novara solo al tie break

Novara solo al tie break

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

I più visti di Altri Sport

Morto a 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky, giallo sulla causa del decesso

Colluttazione con polizia: muore ex atleta nero 36enne della Nfl

DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:25
Pattinaggio, Grand Prix di figura: otto italiani alla Cup of China
18:24
Coni, Buonfiglio in visita a Tirrenia e a Livorno
17:24
Atletica, Rieti 2026 al Congresso European Athletics
16:41
Nuova sede della Fisi nello stabile Aler di via Costa a Milano
15:20
Padel, Euro Cup femminile: Italia in semifinale