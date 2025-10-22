Coni, Buonfiglio in visita a Tirrenia e a Livorno

Il presidente nazionale del Coni Luciano Buonfiglio ha fatto visita oggi al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia (Pisa) e poi a Livorno. La visita a Tirrenia è stata un'occasione, secondo il Comune pisano, "per rilanciare il ruolo di Pisa come polo attrattivo per i giovani atleti". Ad accogliere il capo dello sport italiano insieme ai vertici del centro Coni c'erano il sindaco Michele Conti e l'assessore allo sport Frida Scarpa "che hanno ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale a valorizzare le strutture sportive cittadine e a consolidare il legame tra formazione e attività agonistica". "Pisa - ha aggiunto Conti - ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nazionale per lo sport giovanile: per la qualità delle strutture su cui abbiamo investito, per la presenza delle Università che lavorano sul tema della dual career, e per la vocazione di Repubblica Marinara che è pronta a diventare un vero e proprio polo remiero dedicato alle discipline di voga". Buonfiglio si è poi recato a Livorno, città ha ricordato, che "ha vinto oltre 100 medaglie olimpiche con un'attività ricca di tutte le discipline": "Livorno è una città che è cresciuta anche grazie agli sportivi oltre che al porto e all'Accademia Navale che non sono riuscito a fare ma che era un mio sogno perché ho scelto di fare canoa".