Tennis, Internazionali d'Italia: Paolini all'esordio contro la vincente Cristian-Haddad Maia

Sorteggiato il tabellone femminile degli Internazionali d'Italia, torneo Wta 1000 in programma sulla terra rossa del Foro Italico. Jasmine Paolini, numero 9 del mondo e campionessa in carica, esordirà direttamente al secondo turno contro la vincente del match tra la romena Jaqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Paolini è nella parte di tabellone dell'americana Coco Gauff, finalista lo scorso anno, sconfitta proprio da Paolini. Per quanto riguarda le altre azzurre Elisabetta Cocciaretto esordirà contro una qualificata, mentre Lucrezia Stefanini se la vedrà contro la lettone Jelena Ostapenko. Una qualificata attende l'azzurra Nuria Brancaccio, mentre Lucia Bronzetti affronterà all'esordio l'americana McCartney Kessler. In programma anche il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, mentre Jennifer Ruggeri esordirà contro la tennista turca Zeynep Sönmez. Infine per Martina Trevisan c'è l'australiana Talia Gibson.