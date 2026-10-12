Wta Wuhan, buona la prima per Jasmine Paolini

L'azzurra ha battuto Sara Bejlek in due set

12 Ott 2026 - 10:19
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Esordio vincente per Jasmine Paolini nel 'Dongfeng-Voyah Wuhan Open', ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 4.088.211 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La 30enne di Bagni di Lucca, n.33 del ranking e 15 del seeding, ha battuto all'esordio per 6-3 6-4, in poco meno di un'ora e tre quarti di partita, la mancina ceca Sara Bejlek, n.20 Wta. Al secondo turno Paolini affronterà la vincente del match - in programma martedì - tra l'austriaca Lili Tagger, n.56 Wta, e la ceca Nikola Bartunkova, n.29 Wta dopo la semifinale a Pechino.

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