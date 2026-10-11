Furio Benussi ancora re della Barcolana, quarta vittoria di fila

E' ancora Furio Benussi il re della Barcolana. Al timone di Arca Sgr il velista triestino ha conquistato anche quest'anno, per la quarta volta consecutiva, la Coppa d'Autunno, festeggiando al contempo la sua 50/a partecipazione personale - per un totale di 9 vittorie - alla regata più grande del mondo. Secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3, condotto da Mitja Kosmina. Al terzo posto Marta 07: alla skipper Marta Benussi, figlia 19enne di Furio, è andato anche il Trofeo Generali Women in sailing, assegnato al primo equipaggio misto, con una donna nel ruolo di skipper, a tagliare il traguardo.