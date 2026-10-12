Automobilismo, in 30mila a Monza per l'ACI Racing Weekend

Tante famiglie, tanti appassionati di corse hanno affollato l'Autodromo Nazionale Monza per l'ultima giornata del nono appuntamento stagionale di ACI Racing Weekend. Da venerdì a domenica si sono stimate circa 30 mila presenze.
E lo spettacolo è stato all'altezza del grande pubblico. Nella gara più attesa, quella conclusiva del Campionato Italiano GT3 Sprint, a vincere è stata la Lamborghini Huracan del team VRS condotta da Simone Riccitelli e dal britannico Georgi Dimitrov. Per conquistare il tricolore è bastato, invece, un decimo posto al tedesco Jens Klingmann che guidava la BMW M4 GT3 EVO di Ceccato Racing condivisa con il belga Ugo De Wilde.
Si è dovuta attendere l'ultima gara per assegnare il titolo dell'E4 Championship: nella seconda corsa, che ha aperto il programma domenicale, il successo è andato all'indiano Ary Bansal di Us Racing.
La gara conclusiva ha visto salire sul gradino più alto del podio il finlandese Luka Sammalisto (US Racing) mentre il titolo è finito nelle mani del britannico Kenzo Craigie (R-ACE GP) terzo al traguardo.
La corsa domenicale del Gran Turismo Sprint GT Cup ha visto il successo della Ferrari 296 Challenge di Zanasi Racing condotta da Matteo Sartori e Mattia Simonini, in una corsa che è stata interrotta per oltre mezz'ora per un incidente all'Ascari che ha visto sfortunato protagonista il polacco Michail Bartoszuk al volante della Lamborghini di MM Motorsport. Ma a festeggiare il tricolore sono stati i cugini Matteo e Giacomo Pollini con la Lamborghini Huracan ST Evo 2 della propria scuderia.
La GT4 Italy col titolo già assegnato a Maman-Sandrucci, ha visto il successo della Toyota GR Supra GT4 Evo2 di Speedy Eventos del portoghese Tomas Guedes e dell'olandese Mees Houben.
L'ultima gara 2026 del Campionato Italiano Sport Prototipi ha regalato al polacco Iwo Beszterda (Avelon Formula) la prima vittoria nella categoria.
Infine a tagliare per primi il traguardo del Campionato Italiano Velocità Autostoriche sono stati Massimo Ronconi e Giovanni Gulinelli con la Porsche 935 di Club 91.