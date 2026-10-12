Pianosi e Nolot trionfano al Sardinia Grand Slam di kite surf

12 Ott 2026 - 09:39
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Riccardo Pianosi e Lauriane Nolot sono i vincitori del decimo Sardinia Grand Slam, di formula Kite, classe velica del kite surf. Pianosi e Nolot hanno preceduto rispettivamente Vojtech Koska e l'altoatesino Flavio Marx, argento e bronzo fra gli uomini, Lysa Caval e Maya Ashkenazi, seconda e terza in campo femminile. Le Medal Series si sono disputate nel litorale di Quartu con venti di maestrale intorno ai 20 nodi, con punte superiori ai 25 nodi. Pianosi sembrava saldamente al comando della prima regata di Grand Final, ma è caduto poco dopo metà gara, cedendo il passo a Noah Runciman e Marx. Ma il campione del mondo del 2025 ha rimontato e ha tagliato per primo il traguardo, confermando i pronostici con un'autentica prova di forza. "Al terzo lato della prova sono caduto - racconta il 21enne marchigiano - perché il vento era molto rafficato e mi ha sollevato in virata. Mi è uscita fuori l'ala del foil e non sono riuscito a rimanere in volo, perché si è formata una bolla d'aria. Ma sono riuscito a ripartire abbastanza velocemente e all'ultima poppa ho fatto una layline molto precisa e sono riuscito a riprendermi la prima posizione e chiudere subito alla prima prova. Un bel finale di stagione che ci voleva dopo un anno complicato". La campionessa mondiale ed europea Lauriane Nolot non si è lasciata sfuggire l'occasione, concretizzando nella prima regata della Grand Final, disputata con poco più di 21 nodi di maestrale, il match point conquistato grazie al primo posto nell'Opening Series. "La finale è stata super - queste le sue parole dopo la gara - c'era un gran bel vento, siamo uscite con la 11 ed è stata una bella battaglia. Le ragazze erano on fire, ma sono stata velocissima, anche se le manovre sono state molto impegnative perché le raffiche erano notevoli e si rischiava di cadere in ogni momento. Sono contenta, ora è tempo di vacanze in attesa di ripartire con le qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, ci vediamo a inizio anno nuovo a Fortaleza".

Ultimi video

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

01:29
MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

00:39
DICH GIOVANNI FRANZONI MEDIA DAY DICH

Franzoni: "Le aspettative sono alte, spesso me le impongo da solo"

00:55
DICH FEDERICA BRIGNONE MEDIA DAY PER SITO 9/10 DICH

Brignone: "Miglioro in fretta ma per tornare c'è ancora bisogno di tempo"

01:06
DICH SOFIA GOGGIA MEDIA DAY PER SITO 9/10 DICH

Goggia: "Non c'è una tempistica certa per il ritorno, ma..."

00:31
MCH LEWA E BASEBALL MCH

Lewandowski bomber anche nel baseball: lancia con i White Sox

01:10
DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

00:41
DICH ALCARAZ SU SINNER 8/10 DICH

Alcaraz: “Troppi infortuni: ci stanno facendo giocare troppi tornei e troppe partite. Auguro a Sinner di tornare al meglio"

05:02
DICH ARIANNA FONTANA GENTLEMAN DICH

Arianna Fontana: "Anno eccezionale. Non ho ancora deciso sul mio futuro"

00:45
MCH BLINK 182 E BASEBALL MCH

Baseball: Tom DeLonge dei Blink 182 si emoziona quando allo stadio parte la sua "All the small things"

03:09
Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

02:08
Tamberi, rinascita vera

Tamberi, rinascita vera

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:39
Conegliano protagonista

Conegliano protagonista

01:44
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

I più visti di Altri Sport

MCH LEWA E BASEBALL MCH

Lewandowski bomber anche nel baseball: lancia con i White Sox

MCH MUSETTI KO A SHANGHAI PER SITO 9/10 MCH

Musetti perde in tre set contro il cinese Yi Zhou, 7-6 3-6 7-6

DICH ALCARAZ SU SINNER 8/10 DICH

Alcaraz: “Troppi infortuni: ci stanno facendo giocare troppi tornei e troppe partite. Auguro a Sinner di tornare al meglio"

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Tifoso 'elimina' gli Yankees dalla corsa al titolo Mlb ed esce scortato dalla polizia

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:07
Pattinaggio, Lollobrigida: "Idea è andare avanti per battere olandesi in casa loro"
10:53
Tennis, Volandri: "Sinner ha fatto la scelta giusta, lavora per tornare al massimo"
10:19
Wta Wuhan, buona la prima per Jasmine Paolini
10:05
Automobilismo, in 30mila a Monza per l'ACI Racing Weekend
09:39
Pianosi e Nolot trionfano al Sardinia Grand Slam di kite surf