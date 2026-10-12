Pianosi e Nolot trionfano al Sardinia Grand Slam di kite surf

Riccardo Pianosi e Lauriane Nolot sono i vincitori del decimo Sardinia Grand Slam, di formula Kite, classe velica del kite surf. Pianosi e Nolot hanno preceduto rispettivamente Vojtech Koska e l'altoatesino Flavio Marx, argento e bronzo fra gli uomini, Lysa Caval e Maya Ashkenazi, seconda e terza in campo femminile. Le Medal Series si sono disputate nel litorale di Quartu con venti di maestrale intorno ai 20 nodi, con punte superiori ai 25 nodi. Pianosi sembrava saldamente al comando della prima regata di Grand Final, ma è caduto poco dopo metà gara, cedendo il passo a Noah Runciman e Marx. Ma il campione del mondo del 2025 ha rimontato e ha tagliato per primo il traguardo, confermando i pronostici con un'autentica prova di forza. "Al terzo lato della prova sono caduto - racconta il 21enne marchigiano - perché il vento era molto rafficato e mi ha sollevato in virata. Mi è uscita fuori l'ala del foil e non sono riuscito a rimanere in volo, perché si è formata una bolla d'aria. Ma sono riuscito a ripartire abbastanza velocemente e all'ultima poppa ho fatto una layline molto precisa e sono riuscito a riprendermi la prima posizione e chiudere subito alla prima prova. Un bel finale di stagione che ci voleva dopo un anno complicato". La campionessa mondiale ed europea Lauriane Nolot non si è lasciata sfuggire l'occasione, concretizzando nella prima regata della Grand Final, disputata con poco più di 21 nodi di maestrale, il match point conquistato grazie al primo posto nell'Opening Series. "La finale è stata super - queste le sue parole dopo la gara - c'era un gran bel vento, siamo uscite con la 11 ed è stata una bella battaglia. Le ragazze erano on fire, ma sono stata velocissima, anche se le manovre sono state molto impegnative perché le raffiche erano notevoli e si rischiava di cadere in ogni momento. Sono contenta, ora è tempo di vacanze in attesa di ripartire con le qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, ci vediamo a inizio anno nuovo a Fortaleza".