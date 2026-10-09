Mlb: tifoso 'elimina' gli Yankees ed esce scortato dalla polizia

Un gesto istintivo di un tifoso, forse dettato dall’entusiasmo, si è trasformato in un incubo per i New York Yankees nella notte tra mercoledì e giovedì. Allo Yankee Stadium di New York, nella decisiva gara 3 delle semifinali di Division Series contro Tampa Bay, l'uomo ha allungato le braccia oltre la balaustra nel tentativo di afferrare una pallina battuta da Anthony Volpe, negandogli il fuoricampo che avrebbe regalato il pareggio ai suoi mentre si trovavano sotto 4-2 al sesto inning. Le immagini al replay hanno mostrato chiaramente il tifoso protendersi oltre il confine della tribuna per toccare la pallina prima che l’azione fosse conclusa. Tutto annullato: agli Yankees è stato assegnato un solo punto e non i due che sarebbero arrivati grazie all’home run, lasciando New York sotto nel punteggio e alla fine eliminati dalla corsa al titolo. Il tifoso è stato accompagnato fuori dallo stadio dalla polizia pochi minuti dopo la decisione arbitrale.