WTA S'-Hertogenbosch: Cocciaretto passa al 2° turno

Esordio positivo per Elisabetta Cocciaretto nel 'Libema Open', che si sta disputando sui campi in erba olandesi di s'-Hertogenbosch. La ventiquattrenne, n.123 WTA, si è imposta per 7-6 (11) 7-5, dopo quasi due ore di lotta, sull'olandese Arianne Hartono, n.177 del ranking, che è entrata in tabellone grazie a una wild card. Al secondo turno, la marchigiana affronterà o la polacca Magda Linette, numero 31 del ranking e quarta testa di serie del tabellone o la statunitense Bernarda Pera, che occupa la posizione numero 79 della classifica WTA.