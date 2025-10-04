Logo SportMediaset
Wta Pechino: Errani-Paolini in finale doppio

04 Ott 2025 - 09:31

Seconda finale di fila per Sara Errani e Jasmine Paolini al "China Open", penultimo WTA 1000 della stagione. Le azzurre, seconde favorite del seeding e campionesse in carica, hanno liquidato per 6-4 6-0, in poco meno di un'ora e un quarto di partita, la taipanese Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko, seste nella Race to Riyadh, raggiungendo la dodicesima finale in coppia (compresa quella olimpica). Domani Errani e Paolini si giocheranno il titolo con la giapponese Miyu Kasto e l'ungherese Fanny Stollar, approdate all'ultimo atto dopo il forfait in semifinale di Priscilla Hone Karolina Muchova per un problema al piede della ceca. 

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:06
Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

02:50
DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

04:08
DICH SPORT IN COSTITUZIONE MIX DICH

"Lo Sport è un diritto"

00:24
DICH BONUCCI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Bonucci: "Un grande traguardo essere in Costituzione"

00:41
DICH ABODI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Abodi: "Solo insieme si cresce"

00:51
DICH LUCCHETTA SPORT E COSTITUZIONE DICH

Lucchetta: "Lo sport è inclusività"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

11:28
Tennis, Wta Wuhan: Bronzetti vicina alla qualificazione, Cocciaretto out
10:27
Tennis, Shanghai: Musetti vince all'esordio
09:31
Wta Pechino: Errani-Paolini in finale doppio
22:15
Goggia ricorda Franzoso: "La tua assenza si è tramutata in presenza"
19:45
Fiera Milano porta i Giochi nel cuore della città con l'Ice Hockey