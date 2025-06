WTA 's-Hertogenbosch: Cocciaretto ai quarti di finale

Elisabetta Cocciaretto è stata la prima giocatrice a staccare il pass per i quarti del 'Libema Open', che si sta disputando sui prati olandesi di s'-Hertogenbosch e che apre la stagione sull'erba del circuito maggiore femminile. La ventiquattrenne marchigiana, numero123 WTA, dopo essersi imposta all'esordio in due set durissimi sull'olandese Hartono, ha battuto per 6-1 7-6(4), in un'ora e 23 minuti di una partita mai in discussione, la mancina statunitense Bernarda Pera, numero 79 della classifica WTA.