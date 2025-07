Golf: PGA Tour, Matteo Manassero negli Usa al Wyndham Championship

È l'ultimo torneo della stagione regolare del PGA Tour e la posta in palio è alta. Dal 31 luglio al 3 agosto a Greensboro, nel North Carolina, andrà in scena il Wyndham Championship. In gara, tra i 156 concorrenti, ci sarà anche un azzurro: Matteo Manassero. Sul percorso del Sedgefield Country Club la concorrenza sarà agguerrita per entrare tra i migliori 70 della FedEx Cup che prenderanno parte, dal 7 al 10 agosto a Memphis, al FedEx St. Jude Championship, primo di tre eventi dei PlayOffs. Nel field non ci sono solo 10 tra i Top 40 al mondo, ma anche tutti i giocatori dalla 60esima alla 109esima posizione nella FedEx Cup. Perché, se è vero che in 70 accederanno al primo evento postseason, è vero anche i "best" 100 della FedEx Cup, al termine dello Wyndham Championship, confermeranno la "carta" piena per la stagione 2025-2026.