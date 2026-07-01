Wimbledon: problemi a ginocchio destro, Serena Williams in dubbio per il doppio

L'agente di Serena Williams ha dichiarato che la 23 volte campionessa Slam si è infortunata al ginocchio destro a Wimbledon durante il suo primo incontro di singolare dopo quasi quattro anni, ma spera comunque di giocare il doppio con la sorella Venus nei prossimi giorni. La Williams, 44 anni, non ha richiesto assistenza medica durante la sconfitta per 6-3, 6-7 (6), 6-3 contro la ventenne australiana Maya Joint al primo turno di martedì. La Williams non ha incontrato i media dopo la partita. L'agente Jill Smoller ha dichiarato: "Serena si è infortunata al ginocchio destro alla fine del primo set ed è stata quindi esonerata dagli impegni con i media dalle squadre mediche di Wimbledon e della WTA". Smoller ha aggiunto: "Ha lasciato il campo quella sera senza bisogno di aiuto e sta facendo tutto il possibile per essere pronta per il suo incontro di doppio più avanti nella settimana".