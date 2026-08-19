Tennis, Cincinnati Open: agli ottavi Sabalenka, Andreeva e Gauff

Avanzano le big al "Cincinnati Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.433.076 dollari di scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio. La numero 1 del mondo Aryna Sabalenka ha avuto bisogno di appena 54 minuti per superare Xinyu Wang 6-1, 6-3 e conquistare così un posto agli ottavi di finale. E' il 45mo che giocherà nei tornei WTA 1000 disputati in carriera: un record tra le giocatrici ancora in attività. Mirra Andreeva, numero 6 del mondo e in campo come atleta neutrale, ha batuto 6-1, 7-6(5) l'indonesiana Janice Tjen (37), affrontata per la prima volta che ha salvato due match point sul 4-5 e un terzo nel tie-break. Passa il turno anche Coco Gauff, numero 4 del mondo e campionessa nel 2023, che ha battuto 6-1, 7-6(3) Ann Li (29 WTA, suo best ranking).