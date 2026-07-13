Wimbledon, Ocleppo: "Sinner? Back to back solo per i più grandi"

"Che dire di Sinner? Back to back a Wimbledon, come solo i più grandi del tennis. Ha battuto il miglior Zverev degli ultimi 2-3 anni. Ha vinto senza neanche un torneo di preparazione sull'erba". Così Gianni Ocleppo, ex numero 1 del tennis italiano, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, il secondo consecutivo. Dopo il crollo di Parigi al Roland Garros "non ha avuto più problemi. Alla fine anche quella partita vinta al quinto set con Kecmanovic al primo turno, ha chiuso gli ultimi due set 6-2 6-2 - ha aggiunto - Lo stress mentale e fisico il suo unico limite? Sì, è il pericolo numero uno per Sinner, quest'anno l'unico avversario di Sinner è se stesso. Quella sconfitta di Parigi contro Juan Manuel Cerundolo è figlia di una serie di settimane in cui non ha avuto giorni di riposo, senza un attimo di sosta. Forse neanche il suo team si aspettava che potesse vincere 5 Masters 1000 di fila. Ora dovrà concentrarsi sulla programmazione ai tornei. Sinner deve giocare di meno, scegliere i tornei più importanti e basta. Sennò c'è il rischio che la pressione lo possa schiacciare". Guardando al futuro e agli Us Open "sicuramente farà un Masters 1000, se non i due di preparazione, in Canada e a Cincinnati. Ha bisogno di giocare un paio di tornei sul cemento prima degli Us Open - ha concluso Ocleppo - Spero per il tennis che Alcaraz possa riprendere a giocare. Ma vi assicuro che il polso non è così facile da recuperare per un tennista".