Tennis, la stampa mondiale celebra Sinner: "Padrone di Wimbledon"

Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon conquista le prime pagine della stampa internazionale, che celebra il campione italiano come il nuovo dominatore del tennis mondiale. La vittoria sull'erba londinese, la seconda consecutiva ai Championships, viene raccontata come la definitiva consacrazione di un giocatore ormai entrato nella leggenda dello sport. Dal Regno Unito agli Stati Uniti, passando per Europa e Asia, il successo del numero uno del mondo viene letto come la conferma di un cambio di era. Il Guardian titola "Sinner's showpiece caps Wimbledon of Fery-tales and relentless heat", sottolineando come il trionfo dell'azzurro abbia chiuso un torneo segnato dal caldo e da nuove storie di Wimbledon. Il quotidiano britannico evidenzia soprattutto la maturità del 24enne italiano, capace di gestire la pressione e conquistare il quinto titolo del Grande Slam della carriera. La cronaca della finale viene sintetizzata con il titolo "Jannik Sinner powers past Alexander Zverev in four sets to retain Wimbledon title": il giornale mette in risalto la capacità dell'azzurro di reagire dopo un primo set perso al tie-break e di cambiare ritmo fino alla vittoria finale. Negli Stati Uniti il Wall Street Journal racconta un Sinner sempre più completo con il titolo "Jannik Sinner Serves Up a Rowdy Win at Wimbledon", definendo il successo londinese il quinto Major di una carriera già straordinaria e sottolineando l'evoluzione del suo tennis, diventato più vario e meno legato soltanto alla potenza da fondo campo. Anche la stampa tedesca dedica grande attenzione al vincitore, nonostante la sconfitta del proprio rappresentante Alexander Zverev. I media teutonici riconoscono la superiorità dell'italiano, indicandolo come il riferimento assoluto del circuito. In Svezia l'Aftonbladet celebra il nuovo Slam dell'azzurro con il titolo "Sinner vinner ny grand slam", "Sinner vince un nuovo Slam", evidenziando la continuità del numero uno mondiale. Dall'India arriva invece una lettura più curiosa della finale: il Times of India dedica spazio alla battuta di Zverev durante la premiazione, quando il tedesco ha scherzato dicendo a Sinner "I don't really like you anymore", una frase diventata simbolo della difficoltà degli avversari nel fermare il dominio dell'italiano. Infine la Francia dove Sinner è in taglio alto rispetto alla prima pagina dell'Equipe dedicata al Tour. Il titolo è eloquente: "Pour Sinner, Londres et la lumière".