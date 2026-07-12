Wimbledon, il ministro Abodi : "Sinner ha scritto pagina incancellabile di sport mondiale"

12 Lug 2026 - 23:25
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"Oggi sul campo centrale di Wimbledon la storia ha incontrato il futuro che con Sinner è già presente. Vincere qui, dal 1877, vuol dire scrivere una pagina incancellabile nell'enciclopedia dello sport mondiale e Jannik ha raddoppiato, incidendo la sua impresa anche nel 139° capitolo dello Slam più affascinante". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, su X celebra la vittoria di Sinner a Wimbledon. "Emozione meravigliosa sentire la speaker della finale scandire il suo nome al termine dell'ultimo punto e legarlo all'Italia, per l'eternità. E onore a Zverev che ha dato tutto sul campo rendendo ancora più nobile la vittoria di Sinner. Viva il grande tennis italiano, lo sport italiano e l'Italia", conclude Abodi.

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