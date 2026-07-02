Wimbledon, Grant: "Ho sbagliato troppo, devo continuare a migliorare"

Bilancio comunque più che positivo quello della 18enne romana: "Sicuramente l'aver giocato molte buone partite, contro giocatrici più esperte e più avanti in classifica, è l'aspetto di cui vado più orgogliosa. Finora avevo giocato per lo più nel circuito ITF o nei 125, salire su palcoscenici più grandi, riuscire a giocare ad alto livello e fare bene in tante partite consecutive non è facile. Sono molto contenta di aver giocato bene nelle qualificazioni e anche l'altro giorno nel primo turno, sempre contro ottime giocatrici, migliori di me anche dal punto di vista del ranking. Venire sull'erba senza alcuna preparazione non è semplice, ma credo di essermi adattata molto bene: anche se alcuni giorni prima dell'inizio del torneo non avevo grandi sensazioni, ho continuato a credere di poter giocare bene e alla fine penso di aver fatto un buon percorso - ha evidenziato - Questi giorni mi hanno trasmesso la consapevolezza di avere il livello per giocare questi tornei. Non sono abituata a giocare tanti 1000 o Slam, ma più gioco tornei e partite e più mi sento a mio agio e quasi 'a casa' in questi contesti. Continuerò ad allenarmi, a fare le cose giuste e, col tempo, tutto si incastrerà". Tanti i momenti belli di questo primo Wimbledon: "Tutti i match point di tutte le partite che ho vinto, questo è quello che mi rimarrà di più nel cuore. La prima è stata sudatissima: ricordo due match point, sul primo ho sbagliato, sul secondo lei ha fatto doppio fallo; ero molto tesa sul 5 4. Nel secondo match ho chiuso con un bel vincente. Nel terzo avevo un match point, lei mi ha ripreso, siamo andate 6 5, e anche due giorni fa è stato intenso. Di solito mi resta molto la sensazione dell'ultimo punto di ogni partita, e questo mi rimarrà davvero. Come sensazioni, porto via soprattutto la consapevolezza di avere il livello per giocare contro questo tipo di giocatrici". "In generale cerco di non darmi obiettivi di classifica, perché credo che dipendano da tantissimi fattori e non riflettano davvero il valore o il livello del giocatore - ha detto a proposito degli obiettivi futuri -. L'anno scorso mi ero messa troppa pressione, o per meglio dire troppa fretta, per entrare nelle qualificazioni degli Slam. Quando ero vicina a Parigi e soprattutto allo US Open non ho fatto bene gli ultimi tornei e alla fine non sono riuscita a entrare. Ora cerco di giocare ogni torneo dando lo stesso valore, senza pensare al futuro al 'se vinco questo torneo o questa partita entro lì o vado là'. Ogni partita, anche se cambia il livello del torneo, è una partita da vincere e da approcciare allo stesso modo. Cerco di non pensare troppo in grande e, in questo periodo, non sto guardando il mio ranking live. Credo sia la cosa giusta da fare, e credo mi abbia aiutato anche qui al primo turno: non ho pensato che fosse il primo turno di uno Slam né al fatto di giocare contro una giocatrice forte e questo mi ha permesso di non caricarmi di pressione sulle conseguenze di una vittoria o di una sconfitta. Anche oggi, l'ho affrontata per le sue caratteristiche, non come 'numero 20 al mondo'…. poi è andata come è andata, ma i miei obiettivi restano quelli di giocare più partite possibili a questo livello".