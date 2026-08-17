Biathlon: CdM, gruppo azzurro in raduno a Lavazè

Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato sette atleti del gruppo di Coppa del mondo maschile per il raduno in programma a Lavazè (Tn) da mercoledì 19 a lunedì 24 agosto. Ci saranno Nicola Romanin, Christoph Pircher, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Lukas Hofer, con i tecnici Fabio Cianciana, Andrea Zattoni e Andrea Delvai. In loro compagnia pure Tommaso Giacomel, che prosegue il proprio percorso riabilitativo verso il pieno recupero, con l'obiettivo di presentarsi al via della Coppa del mondo nelle migliori condizioni. Il gruppo precederà il viaggio a Lavazè con una tappa a Rovereto, nella sede del CeRiSM, per i consueti test funzionali.