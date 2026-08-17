Volley, Velasco ha scelto le 14 azzurre per gli Europei

Il ct della nazionale femminile di pallavolo, Julio Velasco, ha definito il gruppo delle 14 azzurre che prenderanno parte agli Europei di pallavolo, che dal 21 agosto al 6 settembre prossimi sarà ospitata da quattro Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia. Del gruppo non fa parte la schiacciatrice Loveth Omoruyi, fermata dall'infortunio rimediato la scorsa settimana durante un'amichevole con l'Ucraina in Polonia. Le azzurre, inserite bella pool D, partiranno domani per la Svezia e già nel pomeriggio sosterranno il primo allenamento allo 'Scandinavium', l'impianto che ospiterà tutte le gare del raggruppamento. Il debutto è fissato per venerdì prossimo alle ore 16 contro la Croazia. Queste le 14 atlete scelte da Velasco: palleggiatrici Carlotta Cambi e Alessia Orro; schiacciatrici Stella Nervini, Myriam Sylla, Gaia Giovannini ed Ekaterina Antropova; centrali Denise Meli, Anna Danesi, Linda Nwakalor e Sarah Fahr; opposti Merit Adigwe e Paola Egonu; liberi Ilaria Spirito ed Eleonora Fersino. (ANSA).