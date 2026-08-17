Motociclismo, Aprilia vince il titolo della Twins Cup nel MotoAmerica

Nel sesto e penultimo round stagionale, in scena in Virginia, il talento sedicenne del team Robem Engineering si è dimostrato veloce e competitivo in sella alla sua Aprilia RS 660 fin dal venerdì. Sabato, lo statunitense ha confermato le buone sensazioni viste nelle prove libere, prima conquistando la pole position con il nuovo record sul giro (1:29.420), e poi vincendo Gara 1, assicurandosi così il titolo di campione nazionale con tre gare d’anticipo. In Gara 2, Vossberg ha concesso il bis, chiudendo il weekend con una grande doppietta.