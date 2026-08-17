Motociclismo, Aprilia vince il titolo della Twins Cup nel MotoAmerica

17 Ago 2026 - 16:19
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© Ufficio Stampa

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Una stagione straordinaria per Aprilia nel MotoAmerica. Al Virginia International Raceway, Hank Vossberg si è laureato campione della Twins Cup, classe intermedia del campionato americano, grazie alla vittoria in Gara 1.

Nel sesto e penultimo round stagionale, in scena in Virginia, il talento sedicenne del team Robem Engineering si è dimostrato veloce e competitivo in sella alla sua Aprilia RS 660 fin dal venerdì. Sabato, lo statunitense ha confermato le buone sensazioni viste nelle prove libere, prima conquistando la pole position con il nuovo record sul giro (1:29.420), e poi vincendo Gara 1, assicurandosi così il titolo di campione nazionale con tre gare d’anticipo. In Gara 2, Vossberg ha concesso il bis, chiudendo il weekend con una grande doppietta. 

Una stagione stellare per Hank Vossberg, capace di conquistare nove vittorie in dodici appuntamenti, oltre che di andare a podio in tutte le gare disputate. Il titolo di Vossberg è la conferma sia della competitività dell'Aprilia RS 660, sia dell’ottimo lavoro svolto negli anni nel campionato americano dal team Robem Engineering. Un duo vincente, che ha collezionato ben quattro titoli nazionali nelle ultime sei stagioni: oltre a Vossberg, il palmarès della squadra include anche le vittorie di Kaleb De Keyrel (2021) e la storica doppietta con Alessandro Di Mario (2024, 2025).

HANK VOSSBERG
“È davvero incredibile. Non avrei mai pensato di vincere il campionato con così tanto anticipo. Sicuramente alcune situazioni mi hanno aiutato, ma la squadra ha fatto un ottimo lavoro e l’Aprilia RS 660 ha funzionato davvero molto bene. Per quanto riguarda l’ultimo appuntamento in New Jersey, l’obiettivo sarà semplicemente divertirmi”.

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