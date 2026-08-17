F1: Gp Olanda, Verstappen con casco e tuta speciale per gara di casa

In vista del Gp di Olanda di F1, in programma il prossimo weekeend, il pilota della Red Bull, Max Verstappen, rende omaggio al sostegno dei tifosi della sua città natale e alla sua corsa di casa attraverso un design di caschi ispirato agli olandesi Il design del casco combina intricati motivi floreali con la palette di colori blu e bianco pulito, ispirata alla bellezza e all'artigianato della famosa ceramica Delft Blue e alla ricca storia dei Paesi Bassi. Il leone olandese si siede anche sulla sommità dell'elmo. Come eroe locale, il design rappresenta un tributo contemporaneo alla sua Olanda e un ringraziamento ai tifosi per il loro sostegno. Sul circuito di Zandvoort, Verstappen sui impose nel 2021, 2022 e 2023. Max indosserà anche una speciale tuta da gara per il Gran Premio d'Olanda, con dettagli arancioni lungo la striscia della gamba, con stivali che rispecchiano il design del casco.