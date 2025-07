“Alpinismo di Vita”, tre giganti a confronto tra passato, presente e futuro: "L'esplorazione è ancora possibile"

Un mercoledì al cospetto di tre giganti dell'alpinismo: tre generazioni a confronto per raccontare, raccontarsi e guarda al futuro. Location "storica, presso lo store DF Sport Specialist di Barzanò, dove migliaia di appassionati sono accorsi per “Alpinismo di vita”, una serata ideata e promossa da Sergio Longoni per celebrare la montagna attraverso le storie, le imprese e le emozioni di chi l’ha vissuta come una vera e propria vocazione. L’evento, che inizialmente prevedeva la partecipazione di Reinhold Messner - assente per motivi di salute - è ruotata attorno alle parole di Hans Kammerlander, Simone Moro e Krzysztof Wielicki, grande alpinista polacco, quinto uomo a scalare tutti i 14 ottomila della Terra e primo a compiere una salita invernale sull’Everest nel 1980, aprendo così un nuovo capitolo nella storia dell’alpinismo himalayano.