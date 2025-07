Tour de France, Merlier: "Felice di aver ripagato squadra del duro lavoro"

"Sono felice di aver vinto qui oggi e di aver ripagato la squadra di tutto il duro lavoro. C'è stata tensione per tutto il giorno a causa del vento, ma alla fine il gruppo è rimasto compatto. Anche il caldo ha reso le cose difficili, perciò non è stata una tappa facile nonostante il percorso. Abbiamo inseguito con forza i fuggitivi, ci siamo uniti alle altre squadre e siamo riusciti a recuperarli". Così Tim Merlier (Soudal Quick-Step) dopo il successo in volata ottenuto nella nona tappa del Tour de France. "All'arrivo a Chateauroux ho perso Bert (Van Lerberghe, ndr) per un attimo, poi l'ho ritrovato a due chilometri dal traguardo ed ero di nuovo rilassato e fiducioso, cosa che mi ha permesso di fare uno sprint perfetto - ha aggiunto - Ricordo la vittoria di Cavendish di quattro anni fa, sono felice di aver potuto portare un'altra vittoria alla Soudal Quick-Step in questa splendida città. Due vittorie in due sprint di gruppo a cui ho partecipato vogliono dire tanto per me, ma anche per la squadra".